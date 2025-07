Εμανουέλ Μακρόν: Η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Μακρόν σημειώνει στο μήνυμά του:

«Πιστός στην ιστορική του δέσμευση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Θα κάνω αυτή την επίσημη ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Η επείγουσα ανάγκη σήμερα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να παρασχεθεί ανακούφιση στον άμαχο πληθυσμό.

Η ειρήνη είναι πιθανή.

Πρέπει να εφαρμόσουμε αμέσως κατάπαυση του πυρός, να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους και να παράσχουμε μαζική ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και να ασφαλίσουμε και να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα. Τέλος, πρέπει να οικοδομήσουμε το Κράτος της Παλαιστίνης, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του και να διασφαλίσουμε ότι, αποδεχόμενοι την αποστρατιωτικοποίησή του και αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ, θα συμβάλει στην ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Οι Γάλλοι θέλουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Εναπόκειται σε εμάς, τους Γάλλους, μαζί με τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους και τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, να αποδείξουμε ότι αυτό είναι εφικτό.

Υπό το φως των δεσμεύσεων που μου ανέλαβε ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, του έγραψα εκφράζοντας την αποφασιστικότητά μου να προχωρήσω.

Εμπιστοσύνη, σαφήνεια και δέσμευση.

Θα κερδίσουμε την ειρήνη».

Ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι και ο σύμβουλος Τύπου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν πανομοιότυπες, ειρωνικές – ή ίσως και ειρωνικές – απαντήσεις στην ανακοίνωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης του Ισραήλ, ορίστε η απάντησή μας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από εσάς», γράφει στο Χ ο Τσίκλι πάνω από ένα gif με τον Μακρόν να δέχεται χτυπήματα από τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, καθώς επισκέπτονταν το Βιετνάμ τον Μάιο. Απευθύνει την ανάρτηση στον Γάλλο πρόεδρο.

President @EmmanuelMacron,

Here is the appropriate response to your recognition of a Palestinian state as as a reward for Hamas terrorism. pic.twitter.com/Ve6c5Op0hN

— עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) July 24, 2025