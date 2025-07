Ο Κόρμπιν ιδρύει νέο κόμμα για να «αντιμετωπίσει τους πλούσιους και ισχυρούς»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής του Islington North δήλωσε ότι το κόμμα- το οποίο δεν έχει ακόμη όνομα – θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση στους Εργατικούς και την «επικίνδυνα διχαστική» πολιτική του Reform UK.

Ο Κόρμπιν εξέδωσε κοινή δήλωση με τη Ζάρα Σουλτάνα, η οποία πρόσφατα παραιτήθηκε από τους Εργατικούς για να γίνει ανεξάρτητη βουλευτής, λέγοντας: «Ήρθε η ώρα για ένα νέο είδος πολιτικού κόμματος, ένα που να σας ανήκει». Απαντώντας στην κίνηση Κόρμπιν, μια πηγή του Εργατικού Κόμματος δήλωσε: «Το εκλογικό σώμα έχει δύο φορές δώσει την ετυμηγορία του για ένα κόμμα με επικεφαλής τον Τζέρεμι Κόρμπιν».

Οι Κόρμπιν και Σουλτάνα ανακοινώνοντας τα σχέδια τους για το νέο κόμμα, ορκίστηκαν να καταπολεμήσουν αδικίες όπως η παιδική φτώχεια, τους εταιρικούς κολοσσούς που βγάζουν «περιουσίες από την αύξηση των λογαριασμών» και την κυβέρνηση που λέει «δεν υπάρχουν χρήματα για τους φτωχούς, αλλά δισεκατομμύρια για τους πολέμους».

Στο ερώτημα αν το κόμμα του θα ήταν μια αναδημιουργία των Εργατικών υπό την ηγεσία του, ο Κόρμπιν απάντησε: «Το Εργατικό Κόμμα είναι ένα κόμμα από πάνω προς τα κάτω, εξαιρετικά συγκεντρωτικό, γεμάτο με μανιακούς που θέλουν να ελέγχουν ό,τι συμβαίνει εντός του κόμματος. Αυτό (το νέο κόμμα) θα είναι με επικεφαλής την κοινότητα, με βάση την κοινότητα, με επικεφαλής τη βάση, αυτό θα είναι πολύ διαφορετικό, και ξέρετε κάτι; Θα είναι διασκεδαστικό».

Το «Κόμμα Σας» είναι το όνομα της ιστοσελίδας εγγραφής και η Σουλτάνα με ανάρτησή της στο X προσπάθησε να διορθώσει κάποιες πρώτες αναφορές που υπονοούσαν ότι αυτό ήταν το όνομα του νέου κόμματος, λέγοντας: “Δεν ονομάζεται Κόμμα Σας!”

