Ουκρανία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Το περιφερειακό γραφείο της εισαγγελίας του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κοστιαντινίφκα όπου επίσης 12 άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Στο Χάρκοβο ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι ένα 10χρονο αγόρι και ένα βρέφος ενός μηνός ήσαν μεταξύ των τραυματιών, όταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας επλήγη από δύο βόμβες ολίσθησης – οι οποίες εκτοξεύονται από αέρος, διαθέτουν πτερύγια και σύστημα πλοήγησης μέσω δορυφόρου που τους επιτρέπει να επεκτείνουν την εμβέλεια τους και να πλήττουν με ακρίβεια στόχους.

«Πρόκειται για εντελώς άσκοπες επιθέσεις χωρίς κανέναν απολύτως στρατιωτικό σκοπό», έγραψε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

In Kharkiv, assistance is currently being provided to the victims in the areas hit by Russian glide bombs. As of now, dozens of people have been reported injured, including children. Russia dropped two aerial bombs right on the city, on people. One hit near a residential… pic.twitter.com/HUNQRIcRZ9

