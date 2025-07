Τραγωδία στην Τουρκία: Δέκα δασεργάτες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά στο Εσκίσεχιρ

Σύμφωνα με τον υπουργός, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.

Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο Διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή κοντά στα χωριά Μπουγιουκιαϊλά και Φετίγε και επεκτάθηκε στη γειτονική επαρχία του Αφιονκαραχισάρ.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Turkish firefighters battled a ‘fire tornado’ in Bilecik. Hundreds of wildfires have broken out across Turkey this summer. pic.twitter.com/qrKYL55wyk

— DW News (@dwnews) July 22, 2025