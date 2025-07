Αγκαλιά με τα Eurofighter η Τουρκία: Υπέγραψε με Βρετανία, πήρε το «ναι» από Γερμανία που είχε ενημερώσει Μητσοτάκη

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας ενέκρινε προκαταρκτικό αίτημα της Άγκυρας για αγορά 40 μαχητικών, σε απόφαση που γνωστοποιήθηκε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη βρετανική κυβέρνηση και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το Βερολίνο εμφανιζόταν έως πρόσφατα επιφυλακτικό, σε αντίθεση με το Λονδίνο που είχε από την πρώτη στιγμή ταχθεί υπέρ της πώλησης. Ουσιαστικά ο Ερντογάν είχε πάρει το οριστικό «ναι» από τον Κιρ Στάρμερ σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Έτσι σήμερα υπεγράφη από τους υπουργούς Άμυνας Τουρκίας και Βρετανίας η σχετική συμφωνία.

Turkish Minister of National Defense Yaşar Güler signed a comprehensive memorandum of understanding with UK Defense Secretary John Healey regarding Türkiye’s acceptance as a Eurofighter Typhoon userhttps://t.co/VPAVeKWDd4

— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025