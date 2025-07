Ο Τραμπ κατηγορεί τον Ομπάμα για εσχάτη προδοσία – «Προσπάθησε να κάνει πραξικόπημα»

Εκπρόσωπος του Ομπάμα απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Αυτοί οι παράλογοι ισχυρισμοί είναι γελοίοι και αποτελούν μια αδύναμη προσπάθεια αποπροσανατολισμού.»

Αν και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Ομπάμα, αυτή είναι η πρώτη φορά από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο που προχωρά τόσο μακριά, κατηγορώντας ανοιχτά τον Δημοκρατικό προκάτοχό του για εγκληματικές πράξεις.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ βασίστηκε σε δηλώσεις της διευθύντριας των υπηρεσιών πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, την Παρασκευή, η οποία απείλησε να παραπέμψει αξιωματούχους της διοίκησης Ομπάμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για δίωξη, με αφορμή την έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016.

Η Γκάμπαρντ αποχαρακτήρισε έγγραφα και ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία δείχνουν «προδοτική συνωμοσία» το 2016 από κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Ομπάμα για να υπονομεύσουν τον Τραμπ — ισχυρισμοί που οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν ψευδείς και πολιτικά υποκινούμενους.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη:

«Υπάρχουν τα στοιχεία, είναι ένοχος. Αυτό ήταν προδοσία. Προσπάθησαν να κλέψουν τις εκλογές, προσπάθησαν να τις αποπροσανατολίσουν. Έκαναν πράγματα που κανείς δεν είχε φανταστεί, ούτε καν σε άλλες χώρες.»

Δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς του.

Μια αξιολόγηση της κοινότητας των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία, μέσω παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυβερνοεπιθέσεων και ρωσικών “bot farms”, προσπάθησε να πλήξει την προεκλογική εκστρατεία της Δημοκρατικής υποψήφιας Χίλαρι Κλίντον και να ενισχύσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η πραγματική επίδραση ήταν πιθανότατα περιορισμένη και δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι οι ενέργειες της Μόσχας άλλαξαν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Μια διμερής έκθεση της Γερουσίας του 2020, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Πληροφοριών, διαπίστωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό σύμβουλο Πολ Μάναφορτ, τον ιστότοπο WikiLeaks και άλλους για να επηρεάσει τις εκλογές του 2016 υπέρ του Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ιστορικό προώθησης θεωριών συνωμοσίας, έχει χαρακτηρίσει τις σχετικές εκθέσεις ως «απάτη». Τις τελευταίες μέρες, επανήλθε στο Truth Social, αναρτώντας ψεύτικο βίντεο με τον Ομπάμα να συλλαμβάνεται με χειροπέδες μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ο εκπρόσωπος του Ομπάμα, Πάτρικ Ρόντενμπους, δήλωσε:

«Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που δημοσιοποίησε η Γκάμπαρντ την περασμένη εβδομάδα δεν ανατρέπει το ευρέως αποδεκτό συμπέρασμα ότι η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αλλοιώσει τις ψήφους.»

Ο Τραμπ προσπαθεί να στρέψει την προσοχή σε άλλα ζητήματα, καθώς δέχεται πίεση από τη συντηρητική βάση του να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση σεξουαλικών θυμάτων.

Όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για τον Επστάιν, ο Τραμπ γρήγορα άλλαξε θέμα και επιτέθηκε στον Ομπάμα και την Κλίντον, λέγοντας:

«Το πραγματικό κυνήγι μαγισσών που πρέπει να συζητάμε είναι ότι έπιασαν τον πρόεδρο Ομπάμα επ’ αυτοφώρω. Αυτό ήταν εσχάτη προδοσία. Προσπάθησαν να κλέψουν τις εκλογές και να κάνουν πραξικόπημα.»

Ο Τραμπ υπονόησε ότι θα υπάρξουν ενέργειες κατά του Ομπάμα και των πρώην αξιωματούχων του:

«Ήρθε η ώρα, μετά από όσα μου έκαναν — σωστά ή λάθος — να αρχίσουμε να τους κυνηγάμε. Ο Ομπάμα πιάστηκε απευθείας.»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς απάντησε στο Χ:

«Αυτό είναι ψέμα. Αν είναι μπερδεμένος, ο πρόεδρος θα μπορούσε να ρωτήσει τον @SecRubio, ο οποίος ηγήθηκε της διμερούς έρευνας στη Γερουσία και κατέληξε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε πολιτικοποίηση στις υπηρεσίες πληροφοριών γύρω από τις εκλογές του 2016.»

This is a lie. And if he’s confused, the President should ask @SecRubio, who helped lead the bipartisan Senate investigation that unanimously concluded that there was no evidence of politicization in the intelligence community’s behavior around the 2016 election. https://t.co/EAwKY9HimY

— Jim Himes (@jahimes) July 22, 2025