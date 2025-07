Κάγια Κάλας: Το Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους

«Έχω δηλώσει σαφώς ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους σε σημεία διανομής» ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε στο X έπειτα από επικοινωνία με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Το να σκοτώνεις αμάχους που αναζητούν βοήθεια «είναι αδικαιολόγητο», επέμεινε.

The killing of civilians seeking aid in Gaza is indefensible.

I spoke again with @gideonsaar to recall our understanding on aid flow and made clear that IDF must stop killing people at distribution points.

All options remain on the table if Israel doesn’t deliver on its pledges

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2025