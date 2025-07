ΠΟΥ: Καταγγέλλει επιθέσεις του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις του στη Γάζα – Κρατείται αιχμάλωτο ένα μέλος του προσωπικού του

Εγκατάσταση όπου διαμένει το «προσωπικό» του στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, «υπέστη επιθέσεις τρεις φορές» χθες, «όπως και η κύρια αποθήκη» της υπηρεσίας υγείας του ΟΗΕ εκεί, τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ. «Ισραηλινοί στρατιωτικοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις» και έθεσαν υπό κράτηση δυο μέλη του προσωπικού και δυο μέλη των οικογενειών τους, απελευθερώνοντας το ένα μέλος του προσωπικού και τους δυο συγγενείς κατόπιν, αλλά κρατώντας αιχμάλωτο τον άλλο εργαζόμενο.

«Ο ΠΟΥ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου μέλους του προσωπικού του και την προστασία του προσωπικού του», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος μέσω X.

.@WHO’s staff residence in Deir al Balah, #Gaza, was attacked three times today as well as its main warehouse.

Israeli military entered the premises, forcing women and children to evacuate on foot toward Al-Mawasi amid active conflict. Male staff and family members were… pic.twitter.com/PGjaYrhkfH

