Λος Άντζελες: Επίθεση και πυροβολισμός κατά του μεθυσμένου οδηγού που παρέσυρε με το όχημά του 30 ανθρώπους

Στην ουρά περίμεναν κυρίως γυναίκες για να εισέλθουν σε μουσική σκηνή του Βερμόντ στο Χόλιγουντ όταν το αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, του δυστυχήματος περαστικοί είχαν τραβήξει τον οδηγό έξω από το αυτοκίνητό του ένα Nissan Versa και του επιτέθηκαν. Μάλιστα ένας εξ αυτών φέρεται να πυροβόλησε τον οδηγό ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε. Η κατάστασή της υγείας του είναι άγνωστη.

Dozens of people were injured when a vehicle drove into a crowd on Santa Monica Boulevard in Los Angeles https://t.co/EvF5xA0jdG pic.twitter.com/cv4gZTCIpW

Το όχημα πριν πέσει στο πλήθος πέρασε μέσα από ένα κιόσκι με τάκος, και από το κουβούκλιο ενός παρκαδόρου. Το νυχτερινό κέντρο φιλοξενούσε μια εκδήλωση reggae/hip hop εκείνη την ώρα.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο που άνοιξε πυρ κατά του οδηγού ως έναν «φαλακρό Ισπανόφωνο άνδρα» που φορούσε μπλε φανέλα και ήταν πιθανώς οπλισμένος με ένα ασημί περίστροφο.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σπαρακτική τραγωδία. Οι καρδιές των κατοίκων του Λος Άντζελες είναι με όλα τα θύματα. Βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης έρευνα για το τι συνέβη».

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 19, 2025