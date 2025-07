Βρετανία: Τουλάχιστον 100 συλλήψεις σε διαδηλώσεις υπέρ της απαγορευμένης οργάνωσης «Palestine Action»

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο, κοντά στο Γουεστμίνστερ, κρατούσε πλακάτ με συνθήματα υπέρ της Palestine Action, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Συνολικά 55 άνθρωποι συνελήφθησαν εκεί, κάποιοι εκ των οποίων φορούσαν τις γνωστές, ασπρόμαυρες παλαιστινιακές μαντίλες.

Το βρετανικό κοινοβούλιο απαγόρευσε την οργάνωση αυτόν τον μήνα, αφού κάποια μέλη της εισέβαλαν σε μια αεροπορική βάση και έριξαν κόκκινη μπογιά σε δύο στρατιωτικά αεροπλάνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ. Πλέον, η ένταξη στην Palestine Action τιμωρείται με κάθειρξη έως και 14 ετών.

Η οργάνωση χαρακτήρισε «αυταρχική» την απόφαση, μια προσφυγή κατά της οποίας θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την οργάνωση Defend our juries, που οργάνωσε συγκεντρώσεις στο Εδιμβούργο, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ, «περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν» σήμερα σε όλη τη Βρετανία. Συνολικά, μετά την απαγόρευση της Palestine Action, οι συλλήψεις φτάνουν τις 200.

Στο Λονδίνο, δεκάδες διαδηλωτές είχαν γράψει στα λευκά πλακάτ που κρατούσαν: «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι νεκρή σε αυτή τη χώρα, ντροπή στην αστυνομία» είπε ένας άνδρας τη στιγμή της σύλληψής του.

«Η βρετανική κυβέρνηση είναι συνένοχη στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Προσπαθεί να φιμώσει εκείνους που καταγγέλλουν τη συνενοχή της» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η οργάνωση Defend our juries.

