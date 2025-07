ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από έκρηξη στο κέντρο εκπαίδευσης του σερίφη του Λος Άντζελες

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σημειώθηκε μια έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις αστυνομικοί.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για ένα «φρικτό συμβάν» επιβεβαιώνοντας ότι οι νεκροί είναι «τουλάχιστον τρεις».

I just spoke to @USAttyEssayli about what appears to be a horrific incident that killed at least three at a law enforcement training facility in Los Angeles.

Our federal agents are at the scene and we are working to learn more. Please pray for the families of the sheriff’s…

