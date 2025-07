Από τρεις αντιπάλους του θέλει ο Τραμπ να αφαιρέσει την αμερικανική ιθαγένεια – Μπορεί να το κάνει;

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις που υπονοούν ότι η αμερικανική υπηκοότητά τους μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο απέλασης του Έλον Μασκ. Απείλησε με σύλληψη τον Ζόραν Μάμντανι. Και ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκέφτεται σοβαρά να αφαιρέσει την υπηκοότητα της Ρόζι Ο’Ντόνελ.

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται ενώ η κυβέρνησή του προωθεί ευρύτερα σχέδια για να δώσει προτεραιότητα στη διαδικασία αφαίρεσης υπηκοότητας (denaturalization), δηλαδή στη νομική διαδικασία με την οποία αφαιρείται η ιθαγένεια από κάποιον.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο νωρίτερα αυτόν τον μήνα αν σκοπεύει να απελάσει τον Μασκ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, εννοώ… θα πρέπει να το δούμε».

Ο Τραμπ έκανε παρόμοια δήλωση όταν ρωτήθηκε από άλλον δημοσιογράφο τι θα έκανε αν ο Μάμντανι αψηφούσε την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη Νέα Υόρκη.

«Θα πρέπει να τον συλλάβουμε. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε έναν κομμουνιστή σε αυτή τη χώρα, αλλά αν έχουμε έναν, θα τον παρακολουθώ πολύ στενά για λογαριασμό του έθνους», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Πολλοί λένε ότι βρίσκεται εδώ παράνομα. Θα εξετάσουμε τα πάντα.»

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Μάμντανι βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ, αν και ένας συντηρητικός βουλευτής έχει ζητήσει έρευνα για την υπηκοότητά του.

Ο Μασκ και ο Μάμντανι είναι και οι δύο πολίτες των ΗΠΑ μέσω πολιτογράφησης.

Ο Μασκ γεννήθηκε στην Πραιτώρια της Νότιας Αφρικής και έγινε Αμερικανός πολίτης το 2002, σύμφωνα με τα βιογραφικά του.

Ο Μάμντανι γεννήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντα και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2018.

Όσον αφορά τη Ρόζι Ο’Ντόνελ, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι η κωμικός «δεν δρα προς το συμφέρον της Μεγάλης μας Χώρας».

«Σκέφτομαι σοβαρά να της αφαιρέσω την υπηκοότητα», έγραψε ο Τραμπ, αποκαλώντας την Αμερικανίδα ηθοποιό που γεννήθηκε στις ΗΠΑ «Απειλή για την Ανθρωπότητα».

Η Ο’Ντόνελ, η οποία μετακόμισε στην Ιρλανδία με το 12χρονο παιδί της τον Ιανουάριο, είχε πρόσφατα επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Τραμπ διαχειρίστηκε τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας. Είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης ιρλανδικής υπηκοότητας, καθώς έχει Ιρλανδούς παππούδες.

Η αμερικανική νομοθεσία που επιτρέπει την αφαίρεση υπηκοότητας από πολιτογραφημένους πολίτες προβλέπει δύο βασικές κατηγορίες λόγων για τις οποίες μπορεί να συμβεί αυτό:

Για χρόνια, η σχετική νομοθεσία χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να στοχοποιήσει εγκληματίες πολέμου, συμπεριλαμβανομένων πρώην Ναζί που είχαν πει ψέματα για να αποκτήσουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Ωστόσο, η αφαίρεση υπηκοότητας είναι εξαιρετικά σπάνια.

Και για την κυβέρνηση, το να κατηγορήσει κάποιον ότι απέκτησε την υπηκοότητα παράνομα ή ότι απέκρυψε ουσιώδη στοιχεία είναι απλώς η αρχή μιας μακράς και σύνθετης νομικής διαδικασίας.

Και το να κερδίσει κανείς μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο είναι δύσκολο.

«Ο Τραμπ δεν μπορεί να αφαιρέσει την υπηκοότητα ούτε του Μασκ ούτε του Μάμντανι. Μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχει διαδικασία. Και ο πήχης είναι πολύ ψηλός», Λέει ο Μουζάφαρ Τσίστι, ανώτερος ερευνητής στο ανεξάρτητο Migration Policy Institute.

Απαντώντας σε βίντεο με τις δηλώσεις του Τραμπ που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, ο Μασκ έγραψε:

«Είναι τόσο δελεαστικό να το κλιμακώσω αυτό. Τόσο, τόσο δελεαστικό. Αλλά προς το παρόν θα συγκρατηθώ».

