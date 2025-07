Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Ζελένσκι: Προμήθεια πυραύλων και εκπαίδευση ουκρανών στρατιωτών στα Mirage στο επίκεντρο της συνομιλίας

«Θα ήθελα ειδικά να επισημάνω τη συμφωνία μας για την εκπαίδευση πιλότων στα μαχητικά Mirage – η Γαλλία είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει κι άλλους πιλότους χρησιμοποιώντας επιπλέον αεροσκάφη» έγραψε ο Ζελέσνκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ , προσθέτοντας ότι οι ηγέτες συντόνισαν τα επόμενα πολιτικά βήματα.

I had a very substantive, hour-long conversation with President of France @EmmanuelMacron . We discussed the situation on the frontline and Ukraine’s urgent defense needs. I’m grateful to Emmanuel for his truly strategic vision and his readiness to help with exactly what our… pic.twitter.com/ohfgvxWMcW

Η τελευταία αυτή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Ζελένσκι και του Μακρόν έγινε καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην πρόκληση περαιτέρω πλήγματος στη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και ενέργειας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι το νέο πακέτο κυρώσεων είναι πρωτοφανές.

«Είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι η ασφάλεια, η ελευθερία και το μέλλον της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένα με την τύχη της Ουκρανίας», έγραψε ο Μακρόν στο X.

I have just spoken with President @ZelenskyyUa.

Now more than ever, we must remember that Europe’s security, freedom, and future are closely tied to Ukraine’s fate.

That is why, together with our partners, we continue to support the Ukrainian people.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2025