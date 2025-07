Φον ντερ Λάιεν: «Σταθερά δεσμευμένη στην επανένωση της Κύπρου η ΕΕ»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των αρχών της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ, δήλωσαν ότι «η ΕΕ παραμένει σταθερά δεσμευμένη στην επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές της ΕΕ. Υποστηρίζω πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ και του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες για την προώθηση μιας διαπραγματευμένης λύσης και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή σημαντική συνάντηση. Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στη διαδικασία», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

The EU remains steadfastly committed to the reunification of Cyprus, fully in line with UN Security Council resolutions and principles, values and legislation of the EU.

We strongly support the efforts of the UN Secretary-General and his Personal Envoy to resume negotiations.…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2025