Ουκρανία: Νέα πρωθυπουργός η Γιούλια Σβιριντένκο – «Πράσινο φως» από τη Βουλή

Συνολικά 262 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς της, 22 ψήφισαν κατά, 26 απείχαν και ακόμη 22 δεν ψήφισαν.

Τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προτείνει η Γιούλια Σβιριντένκο να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης.

«Συζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του οικονομικού δυναμικού της Ουκρανίας, την επέκταση των προγραμμάτων υποστήριξης για τους Ουκρανούς και την κλιμάκωση της εγχώριας παραγωγής όπλων μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X τη Δευτέρα. «Επιδιώκοντας αυτόν τον στόχο, ξεκινάμε έναν μετασχηματισμό της εκτελεστικής εξουσίας στην Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι είχε προτείνει η Σβιριντένκο να ηγηθεί της κυβέρνησης και να «ανανεώσει σημαντικά το έργο της».

⚡BREAKING! Yulia Svyrydenko is the new Prime Minister of Ukraine

262 deputies voted in favor of her candidacy in the Verkhovna Rada. 22 voted against, 26 abstained, and another 22 did not vote. pic.twitter.com/GP2nQMd1JE

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2025