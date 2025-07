Βέλγιο: Κάηκε ολοσχερώς η σκηνή της Tomorrowland, δύο μέρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ (βίντεο)

Η Tomorrowland διοργανώνεται και φέτος στο Βέλγιο, στην πόλη Μπουμ της Αμβέρσας και 100.000 άνθρωποι έχουν κλείσει εισιτήρια για το φεστιβάλ, ενώ συνήθως αρκετοί κατασκηνώνουν στον χώρο.

Πηγές του φεστιβάλ αναφέρουν ότι τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος», ανέφερε το φεστιβάλ σε δήλωση στην ιστοσελίδα του.

BREAKING: Massive blaze engulfed the main stage at Tomorrowland festival in Belgium, set to begin this Friday. pic.twitter.com/TWgMXUi02x

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 16, 2025