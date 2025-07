Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράκ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters οι υγειονομικές αρχές της πόλης και δύο αστυνομικές πηγές, τουλάχιστον 60 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 11 ακόμη αγνοούνται.

«Έχουμε μια λίστα με 59 θύματα των οποίων οι ταυτότητες έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ένα πτώμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωριστεί», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της πόλης. «Υπάρχουν σοροί που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη» από το κτίριο, δήλωσε στο ίδιο πρακτορείο ο αξιωματούχος Άλι αλ-Μαγιάχι.

«Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε περίπου 50 ανθρώπους, νεκρούς και τραυματίες, στην τραγική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπόρικό κέντρο» είχε δηλώσει νωρίτερα ο κυβερνήτης της επαρχίας Ουασίτ, Μοχάμεντ αλ-Μιγιάχι στο επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να έχουν τυλίξει το πενταόροφο κτίριο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Nearly 50 killed and injured in shopping center fire in eastern Iraq

◾️ Blaze breaks out in mall in Kut city, Wasit governorate, south of Baghdad shopping center fire in eastern Iraq https://t.co/P4hkRQkDd0 pic.twitter.com/ucLUr5QSLp

— Anadolu English (@anadoluagency) July 17, 2025