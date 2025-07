Ισλανδία: 9η έκρηξη ηφαιστείου μέσα σε 2 χρόνια στη χερσόνησο Ρέικιανες

Πρόκειται για την 9η ηφαιστειακή έκρηξη στη συγκεκριμένη περιοχή από το 2023 και για τη 12η από το 2021.

Μάγμα διαπέρασε τον φλοιό της Γης, ανοίγοντας μια μεγάλη σχισμή μήκους 700 ως 1.000 μέτρων, ανακοίνωσε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

#BREAKING Iceland volcano erupts for ninth time since 2023, say meteorologists pic.twitter.com/DKFop4R4y6

— AFP News Agency (@AFP) July 16, 2025