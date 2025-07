Συρία: Κυβερνητικά στρατεύματα εισήλθαν στη Σουέιντα – Σφοδρές συγκρούσεις και ισραηλινά πλήγματα από αέρος

Το πρωί εισήλθαν στην πόλη κυβερνητικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με ανακοίνωσή τους, οι θρησκευτικές αρχές των Δρούζων είχαν καλέσει τους μαχητές της κοινότητας αυτής να παραδώσουν τα όπλα τους χωρίς αντίσταση.

Ωστόσο, ένας από τους υπογράφοντες την έκκληση, ο σεΐχης Χικμάτ αλ-Χέτζρι, ο οποίος έχει σημαντική επιρροή στους Δρούζους, κάλεσε στη συνέχεια με χωριστή ανακοίνωση τον πληθυσμό «να αντιμετωπίσει τη βάρβαρη εκστρατεία», κατηγορώντας τη Δαμασκό ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της και συνέχισε να βομβαρδίζει την πόλη.

Κατά το Γαλλικό Πρακτορείο, μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από συνοικία της πόλης, προς την οποία κατευθύνονταν οι κυβερνητικές δυνάμεις.

Μαχητές που ανήκουν στις συριακές αρχές, ορισμένοι με πολιτικά, ύψωναν στον αέρα τα όπλα τους σκαρφαλωμένοι σ’ ένα άρμα μάχης, σύμφωνα με εικόνες που βιντεοσκόπησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει σήμερα το πρωί ότι οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις είχαν «αρχίσει να εισέρχονται στη Σουέιντα», την οποία ήλεγχαν μέχρι τότε μαχητές της μειονότητας των Δρούζων.

Οι αρχές κήρυξαν απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη. Το υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους κατοίκους της Σουέιντα «να μείνουν στα σπίτια τους και να ενημερώνουν το υπουργείο για τις κινήσεις ομάδων παρανόμων».

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθέτησε τη Σουέιντα.

Το Ισραήλ είχε ήδη πλήξει χθες, Δευτέρα, τις παρυφές της Σουέιντα, όπου είχαν συγκεντρωθεί τα κυβερνητικά στρατεύματα, ενώ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει πως πρόκειται για «μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς το συριακό καθεστώς».

«Δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν κακό στους Δρούζους στη Συρία», είχε τονίσει ο ισραηλινός υπουργός.

Το μεσημέρι, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε «πλήρη κατάπαυση του πυρός» στη Σουέιντα.

«Ανακοινώνουμε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, έπειτα από μια συμφωνία με τους προεστούς της πόλης», ανακοίνωσε ο υπουργός Μουρχάφ Αμπού Κάσρα μέσω του λογαριασμού του στο X.

#UPDATE Syria’s defence minister announced a ceasefire on Tuesday in the Druze-majority city of Sweida after government forces entered the city to end deadly clashes with Bedouin tribes ➡️ https://t.co/Zj3VjKj4q5 pic.twitter.com/GUEi7UIGFI

— AFP News Agency (@AFP) July 15, 2025