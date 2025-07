Στην κούρσα για την δημαρχεία ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης – Ποιος είναι το μεγάλο φαβορί για την νίκη

Ο Κουόμο υποσχέθηκε ανασχηματισμό της αποτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας έναντι του Μαντάνι, του 33χρονου βουλευτή της Πολιτείας και αυτοπροσδιοριζόμενου δημοκρατικού σοσιαλιστή. Παράλληλα δεσμεύτηκε πως θα αποσυρθεί από την κούρσα τον Σεπτέμβριο, εάν κάποιος άλλος υποψήφιος έχει περισσότερες πιθανότητες να νικήσει τον Μαντάνι.

«Εκτός κι αν ζείτε κάτω από μία πέτρα, μάλλον γνωρίζετε πως τα αποτελέσματα των προκριματικών των Δημοκρατικών δεν πήγαν όπως ήλπιζα», δήλωσε ο Κουόμο σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 67χρονος — που παραιτήθηκε από τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης το 2021 ύστερα από σειρά κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση — ήρθε μακράν δεύτερος στις εκλογές του Ιουνίου πίσω από τον Μαντάνι.

«Λυπάμαι πραγματικά που σας απογοήτευσα», είπε ο Κουόμο στους υποστηρικτές του στο βίντεο.

«Αλλά όπως έλεγε ο παππούς μου, όταν σε ρίχνουν κάτω, μάθε το μάθημα, σήκω και ξαναμπες στο παιχνίδι – κι αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω», πρόσθεσε.

«Οι γενικές εκλογές είναι τον Νοέμβριο και εγώ είμαι μέσα για να νικήσω.»

In it to win it. pic.twitter.com/1pr5obsVAu

— Andrew Cuomo (@andrewcuomo) July 14, 2025