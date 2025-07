Αυστηρό μήνυμα Ομπάμα στους Δημοκρατικούς: «Λιγότερη ενδοσκόπηση, λιγότερη γκρίνια – Σταθείτε όρθιοι»

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε κάλεσμα για δράση στους Δημοκρατικούς κατά τη διάρκεια ιδιωτικής εκδήλωσης συγκέντρωσης πόρων στο Νιου Τζέρσεϊ το βράδυ της Παρασκευής, παροτρύνοντας όσους είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση της χώρας υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «σταθούν όρθιοι για όσα πιστεύουν ότι είναι σωστά».

«Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι λίγο λιγότερη ενδοσκόπηση, λίγο λιγότερο γκρίνια και λιγότερες “εμβρυϊκές στάσεις”. Χρειάζεται οι Δημοκρατικοί να σκληρύνουν», δήλωσε ο Ομπάμα, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που εξασφάλισε αποκλειστικά το CNN.

«Σκληραγωγηθείτε»

«Μην μου λες ότι είσαι Δημοκρατικός, αλλά επειδή είσαι απογοητευμένος τώρα, δεν κάνεις τίποτα. Όχι — τώρα είναι ακριβώς η στιγμή να αναλάβεις δράση», πρόσθεσε.

«Μην λες ότι νοιάζεσαι για την ελευθερία του λόγου και μετά να σωπαίνεις. Υπερασπίζεσαι την ελευθερία του λόγου όταν είναι δύσκολο. Όταν κάποιος λέει κάτι που δεν σου αρέσει, αλλά εσύ λες: “Ξέρεις τι, έχει δικαίωμα να το πει”. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι θάρρος.»

Τα σχόλια του Ομπάμα έρχονται τη στιγμή που το Δημοκρατικό Κόμμα προσπαθεί να βρει τον δρόμο του μέσα στη δεύτερη θητεία του Τραμπ και μετά από αυτή. Πολλοί από τη βάση του κόμματος ζητούν πιο δυναμική απάντηση από την ηγεσία, τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί βρίσκονται εκτός εξουσίας.

Καθώς το κόμμα συζητά ποιος πρέπει να το ηγηθεί, ο Ομπάμα κάλεσε τα μέλη να στρέψουν την ενέργειά τους στις εκλογές κυβερνητών στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, λέγοντας ότι αυτές οι αναμετρήσεις μπορούν να αποτελέσουν «ένα μεγάλο εφαλτήριο» για την πορεία του κόμματος.

«Σταματήστε να ψάχνετε τη γρήγορη λύση. Σταματήστε να ψάχνετε τον μεσσία. Έχετε εξαιρετικούς υποψηφίους που τρέχουν τώρα. Στηρίξτε αυτούς τους υποψηφίους», είπε.

«Βεβαιωθείτε ότι η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) έχει όσα χρειάζεται για να ανταγωνιστεί σε μια πιο ψηφιακή και κοινωνικά δικτυωμένη πολιτική περίοδο, που απαιτεί χρήματα, τεχνογνωσία και χρόνο», πρόσθεσε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι και της συζύγου του Τάμι, στο Red Bank. Το δείπνο συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια, από δωρεές δια ζώσης και διαδικτυακά, για την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών.

Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί στις εκλογικές προσπάθειες στο Νιου Τζέρσεϊ. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η υποψήφια κυβερνήτης Μάικι Σέριλ και ο πρόεδρος της DNC Κεν Μάρτιν.

«Θες να βοηθήσεις; Πρέπει να βρεις πως να το κάνεις»

Ο Ομπάμα χαρακτήρισε την Σέριλ και την πρώην ρεπουμπλικανή Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ (δημοκρατική υποψήφια κυβερνήτης στη Βιρτζίνια) ως «δυνατές φωνές υπέρ ενός ρεαλιστικού και κοινής λογικής οράματος για να βοηθήσουν τον κόσμο, με αξιόλογη προϋπηρεσία προσφοράς».

«Το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να βοηθήσετε την ομάδα μας να κερδίσει. Και πρέπει να αρχίσουμε να ενισχύουμε τα ταμεία της DNC.»

Ο Ομπάμα υπογράμμισε ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς να προσφέρουν αποτελέσματα για τον κόσμο, παραδεχόμενος ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο κόμμα.

«Υπάρχει, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μια διαμάχη ανάμεσα στην αριστερά του κόμματος και αυτούς που προωθούν την αποκαλούμενη “ατζέντα αφθονίας”. Αυτά τα δύο δεν είναι αντιφατικά. Θες να βοηθήσεις τον κόσμο; Πρέπει να βρεις πώς να το κάνεις.»

«Δεν με νοιάζει πόσο λες ότι αγαπάς τους εργαζόμενους. Αν δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι επειδή οι κανόνες του κράτους σου καθιστούν αδύνατη την οικοδόμηση, τότε αποτυγχάνεις. Αν η πολεοδομία σου δεν επιτρέπει πολυκατοικίες λόγω NIMBY (Not In My Backyard), τότε δεν έχει σημασία η ιδεολογία σου — δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα.»

«Δεν υπάρχουν πια φραγμοί στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα»

Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ομπάμα παρεμβαίνει επιλεκτικά. Έχει επικρίνει την πολιτική δασμών του Τραμπ και έχει προειδοποιήσει ότι ο Λευκός Οίκος παραβιάζει τα δικαιώματα των Αμερικανών. Τον περασμένο μήνα προειδοποίησε ότι η χώρα είναι «επικίνδυνα κοντά σε πιο αυταρχική διακυβέρνηση».

Στην εκδήλωση της Παρασκευής, ο Ομπάμα δήλωσε πως δεν εξεπλάγη από τις ενέργειες του Τραμπ, ούτε από το γεγονός ότι «δεν υπάρχουν πια φραγμοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα». Επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς θεσμούς — όπως νομικά γραφεία και πανεπιστήμια — να αντισταθούν στις προσπάθειες εκφοβισμού από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Αυτό που ζητείται από εμάς είναι να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια για να υπερασπιστούμε αυτά που πιστεύουμε ότι είναι σωστά. Και να είμαστε διατεθειμένοι να αισθανθούμε λίγο άβολα, υπερασπιζόμενοι τις αξίες μας. Τη χώρα μας. Και τον κόσμο που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας.»

«Κι αν το κάνουμε αυτό, αν κάνουμε τη δουλειά μας τους επόμενους 18 μήνες, τότε πιστεύω ότι θα ανακτήσουμε τη δυναμική και θα βάλουμε τη χώρα ξανά στην πορεία που της αξίζει.»

Πηγή: CNN