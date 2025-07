Ινδονησία: Σεισμός 6,7 Ρίχτερ – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Σύμφωνα με τη γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 98 χλμ., ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Κατά την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:49 μ.μ. τοπική ώρα σε βάθος 80 χιλιομέτρων, περίπου 177 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Τουάλ στην επαρχία Ανατολικού Μαλούκου, ενώ το γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) έκανε λόγο για 6,8 βαθμούς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Και το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για ζημιές.

Η δόνηση, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), έγινε αισθητή στις βόρειες ακτές της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων.

#Earthquake (#gempa) M6.7 occurred 187 km W of #Tual (#Indonesia) 28 min ago (local time 14:49:58). More info at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/gf3ywS9uIt

https://t.co/mh120cgckY pic.twitter.com/c4qg6SJUEl

— EMSC (@LastQuake) July 14, 2025