Τραμπ: Αλλαγή στάσης με αποστολή Patriot στην Ουκρανία – «Ο Πούτιν μιλάει ωραία και μετά βομβαρδίζει τους πάντες»

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό των Patriot που σχεδιάζει να στείλει στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιωθούν για το κόστος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ έκανε την αναγγελία αυτή απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, καθώς η σχέση του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μοιάζει να βρίσκεται σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης.

JUST IN: President Trump announces that the United States is spending 0 DOLLARS on the upcoming weapons to Ukraine.

The EUROPEAN UNION will.

“That’s the way it SHOULD’VE BEEN a long time ago.”

“The European Union is paying for it. We’re not paying ANYTHING. It’ll be… pic.twitter.com/pHlBm3zg5J

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 14, 2025