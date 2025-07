Πυροβολισμοί στο Κεντάκι: Αναφορές για τραυματίες έξω από εκκλησία Βαπτιστών

Σοβαρό επεισόδιο στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με ένοπλο που φέρεται να έχει πυροβολήσει και να έχει τραυματίσει πολλά άτομα προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Το συμβάν φέρεται να ξεκίνησε με τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού, Ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε στην εκκλησία των Βαπτιστών του Λέξινγκτον, όπου ακολούθησαν και άλλα πυρά, κατά την διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε και ο ένοπλος.

A Kentucky State Police trooper was injured in a shooting at Blue Grass Airport. https://t.co/Dr4uiRtTF4

— WAVE (@wave3news) July 13, 2025