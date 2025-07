796 βρέφη σε μυστικό μαζικό τάφο στην Ιρλανδία – Η αποκάλυψη της φρίκης

Εκεί κάποτε στεγαζόταν το Ίδρυμα Μητέρας και Παιδιού της Αγίας Μαρίας – ένα εκκλησιαστικό άσυλο για ανύπαντρες μητέρες και τα παιδιά τους, από το 1925 ως το 1961.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC το 2014, η ερασιτέχνης ιστορικός Κάθριν Κόρλες αποκάλυψε πως κάτω από το χώμα πιθανότατα βρίσκονταν τα λείψανα 796 παιδιών. Κάποιοι λένε πως ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως δεξαμενή λυμάτων. Άλλοι, πως ήταν απλώς ένας «θάλαμος φρίκης».

Οι περισσότερες γυναίκες είχαν μείνει έγκυες εκτός γάμου και είχαν εξοστρακιστεί από τις οικογένειές τους. Μετά τη γέννα, τα μωρά τους απομακρύνονταν και κατέληγαν σε αυτό το ίδρυμα. Πολλά από αυτά δεν επιβίωσαν.

Ο Πάτρικ Ντεραν ήταν το πρώτο καταγεγραμμένο παιδί που πέθανε στο ίδρυμα, το 1925. Η τελευταία ήταν η Μαίρη Κάρτι το 1960. Ανάμεσά τους, 794 ακόμη παιδιά πέθαναν. Επισήμως. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα πραγματικά «αναπαύονται» εκεί.

Ο Πι Τζέι Χάβερτι, που πέρασε εκεί τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του, το αποκαλεί «φυλακή». Θυμάται πώς τα «παιδιά του ιδρύματος» ήταν ανεπιθύμητα ακόμα και στα σχολεία: «Μας άφηναν να μπαίνουμε 10 λεπτά αργότερα και να φεύγουμε νωρίτερα. Ήμασταν βρώμικα σκουπίδια».

As excavators begin their dig to find the truth at Tuam, here’s the full shocking story of how almost 800 babies could have come to be buried in an unmarked mass grave – as told to @ChrisPageTV by the survivors, campaigners and families who lived it

