Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για καταρρακτώδεις βροχές- Σταμάτησαν τα τρένα

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, 90 χιλιοστά νερού (90 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο) θα μπορούσαν να πέσουν μέσα σε μία ώρα αργά σήμερα το απόγευμα κοντά στη Βαρκελόνη και στην επαρχία της Ταραγόνα, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις αρχές της εβδομάδας.

This afternoon: Heavy rains have caused severe flooding in Vilafranca, Catalonia, Spain.

July 12, 2025. The intense downpour led to widespread waterlogging, impacting homes and roads in the area. pic.twitter.com/E4pKqHrNcW

