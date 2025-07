Σαρδηνία: Η σύζυγος του CEO της Lufthansa διώκεται για θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρή 24χρονη Ιταλίδα

Την πληροφορία επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο Ιταλός δικηγόρος της, Άντζελο Μερλίνι.

Η Σπορ, 51 ετών, βρισκόταν για διακοπές στο εξοχικό της οικογένειάς της στο Πόρτο Τσέρβο, στον βόρειο τουριστικό προορισμό της Σαρδηνίας, όταν συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Σπορ φέρεται να παρέσυρε με το SUV της μια 24χρονη Ιταλίδα, κοντά σε διασταύρωση στην περιοχή Γκαλούρα. Το θύμα, που εργαζόταν ως babysitter, πέθανε ακαριαία στο σημείο την Τρίτη.

Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν πως οι εξετάσεις για αλκοόλ και ναρκωτικά ήταν αρνητικές. Οι ερευνητές προσδοκούν ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής θα βοηθήσει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του τροχαίου.

