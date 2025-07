ΕΕ: Πληθυσμός ρεκόρ 450 εκατ. με ώθηση από τη μετανάστευση

Πρόκειται για την 4η συνεχή χρονιά που καταγράφεται αύξηση στον πληθυσμό της ΕΕ, μετά τη μείωση του 2021.

Από το 2012, η ΕΕ καταγράφει περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις ετησίως, με τη μετανάστευση να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα αύξησης του πληθυσμού.

Η τάση αυτή υπογραμμίζει τη δημογραφική πρόκληση στην Ευρώπη καθώς ο γηράσκων πληθυσμός και τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων επιβαρύνουν τα συστήματα πρόνοιας και δημιουργούν ελλείψεις εργατικού δυναμικού, επισημαίνει στο σχετικό δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters.

EU population increases

On 1 January 2025, the EU population was estimated at 450.4 million, 1 070 702 more than the previous year.

It was the 4th consecutive year of growth, after a decrease in 2021.

