Ευρωκοινοβούλιο: Καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόταση μομφής καταψηφίστηκε με 360 ψήφους κατά, 170 υπέρ και 18 αποχές.

Για να υπερψηφιστεί απαιτούνταν πλειοψηφία των 2/3 στο Ευρωκοινοβούλιο των 720 εδρών.

Τα κόμματα του «προοδευτικού τόξου» είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απέχουν, αλλά εν τέλει οι Σοσιαλδημοκράτες ανακοίνωσαν πως θα την καταψηφίσουν, μην θέλοντας ουσιαστικά να στηρίξουν μια πρόταση της άκρας δεξιάς: «Θα καταψηφίσουμε την πρόταση μομφής – όχι επειδή δεν επικρίνουμε την Επιτροπή, αλλά επειδή απορρίπτουμε κάθε ευθυγράμμιση με την ακροδεξιά», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

We will vote against the motion of censure — not because we’re uncritical of the Commission, but because we reject any alignment with the far right. The SOTEU will be a turning point to clearly commit to social justice & green transition. @IratxeGarper https://t.co/DgNYUwz3vQ

