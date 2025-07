ΗΠΑ: Kυρώσεις στην εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για την κριτική της στο Ισραήλ

Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επιβάλει κυρώσεις στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, έρχεται μετά την αποτυχία πρόσφατης εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για να αναγκαστεί ο διεθνής οργανισμός να την απομακρύνει από τη θέση της.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας την για αντισημιτισμό.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives.

Albanese’s campaign of political and economic…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025