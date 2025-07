Ζελένσκι: «Ουσιαστικές» οι συζητήσεις με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κέλογκ στην Ιταλία

Δεδομένης της αύξησης των ρωσικών επιθέσεων, το θέμα αυτό παραμένει μια από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ σχετικά με τη συνάντησή του με τον Κέλογκ στη Ρώμη.

I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg . I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως συζητήθηκαν επίσης θέματα όπως η αγορά αμερικανικών όπλων, η από κοινού παραγωγή αμυντικών συστημάτων και η ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ, τα δύο κόμματα (σ.σ. Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς), και τον αμερικανικό λαό για την υποστήριξη και της βοήθειά τους. Εκτιμούμε ειλικρινά τη φιλία μεταξύ των χωρών μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα και με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, πριν από τη διήμερη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που ξεκινά αύριο Πέμπτη στη Ρώμη.

I am grateful to Pope Leo XIV @Pontifex for the warm welcome at his private residence — the Papal Palace of Castel Gandolfo. It is a great honor for me to be here, in a place which has contributed to shaping the history of Europe and the world for the past four centuries. This… pic.twitter.com/8AZpJsMn1c

