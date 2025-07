Κάθειρξη 141 ετών σε 10 μέλη μεξικανικού καρτέλ για φόνο και απαγωγές – Σοκαριστικές αποκαλύψεις στη δίκη

Οι καταδίκες συνδέονται με υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα, καθώς οι αρχές εντόπισαν τους δέκα κατηγορούμενους σε αγρόκτημα στην Τεουτσιτλάν, το οποίο – σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές – λειτουργούσε ως κέντρο εξαναγκαστικής στρατολόγησης για το καρτέλ.

H CJNG θεωρείται από τις πιο ισχυρές και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις του Μεξικού και έχει χαρακτηριστεί φέτος «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Mexican cartel gunmen sentenced to 141 years each in prison for murder and kidnappinghttps://t.co/qfTDtIEzjj pic.twitter.com/Z6cOGGv871

