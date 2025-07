Όσα γνωρίζουμε για την Camp Mystic – Την παιδική κατασκήνωση που έγινε τόπος τραγωδίας

Τουλάχιστον 28 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Κερ, όπου 10 κορίτσια και μία ομαδάρχισσα από την κατασκήνωση Camp Mystic εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με τον σερίφη Λάρι Λέιθα. Επίσης, έχουν πεθάνει 40 ενήλικες.

Η κατασκήνωση για κορίτσια βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Τέξας κατά μήκος του ποταμού Guadalupe – ο οποίος υπερχείλισε με την στάθμη του να ανεβαίνει περισσότερα από 6 μέτρα μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν από την Ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου).

Περίπου 700 παιδιά βρίσκονταν στην κατασκήνωση όταν ξεκίνησαν οι πλημμύρες, σύμφωνα με τον Αντικυβερνήτη του Τέξας, Νταν Πάτρικ.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, είχαν αναφερθεί 59 νεκροί στην κομητεία Κερ, εκ των οποίων οι 21 ήταν παιδιά.

Μερικές από τις κατασκηνώτριες που βρέθηκαν νεκρές έχουν ταυτοποιηθεί από τα μέλη των οικογενειών τους.

Οι τεράστιες πλημμύρες φαίνεται πως ξήλωσαν τον τοίχο τουλάχιστον ενός κτηρίου και άφησαν μια καμπίνα καλυμμένη με χώμα και λάσπη, με στρώματα κοριτσιών πεταμένα στο πάτωμα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η στάθμη του νερού φαίνεται να φτάνει σχεδόν μέχρι την είσοδο.

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι, με τις επιχειρήσεις έρευνας να περιλαμβάνουν πλωτά μέσα στον ποταμό, εναέριες αναζητήσεις και ομάδες στο έδαφος. Ο Αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, υποσχέθηκε την Παρασκευή στις οικογένειες των αγνοούμενων κοριτσιών πως θα «κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βρούμε» τα παιδιά τους.

«Είκοσι τέσσερις ώρες το 24ωρο, κοιτάμε κάθε δέντρο, αναποδογυρίζουμε κάθε πέτρα, ό,τι χρειαστεί – αν το παιδί σας είναι πραγματικά αγνοούμενο και όχι απλώς χωρίς επαφή – για να βρούμε την κόρη σας», δήλωσε ο Πάτρικ.

Οι αγνοούμενες κατασκηνώτριες είναι μόνο ένα μέρος της εκτεταμένης τραγωδίας που έπληξε την κεντρική περιοχή του Τέξας, όταν καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της πολιτείας την Παρασκευή. Σε ορισμένα σημεία του Τέξας μέσα σε λίγες ώρες έπεσε τόση ποσότητα νερού όση δεν είχε πέσει μέσα σε έναν ολόκληρο μήνα.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές στο Τέξας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πλημμυρών, έγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. Την Παρασκευή, χαρακτήρισε τις πλημμύρες ως «σοκαριστικές».

Ο ιδιοκτήτης της Camp Mystic, Ντικ Ίστλαντ, πέθανε ενώ προσπαθούσε να διασώσει κατασκηνώτριες κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών, όπως αποκάλυψε ο εγγονός του σε αφιέρωμα στο Instagram το Σάββατο.

«Αν δεν επρόκειτο να πεθάνει από φυσικά αίτια, αυτός ήταν ο μόνος άλλος τρόπος – σώζοντας τα κορίτσια που τόσο αγαπούσε και νοιαζόταν», έγραψε ο Τζορτζ Ίστλαντ. «Αυτός ήταν ο παππούς μου. Ήταν σύζυγος, πατέρας, παππούς και μέντορας για χιλιάδες νέες γυναίκες. Αν και δεν βρίσκεται πια στη ζωή, το αποτύπωμά του δεν θα ξεθωριάσει ποτέ στις ζωές που άγγιξε»

Ένας εργαζόμενος στην Camp Mystic, ο Γκλεν Τζούνκε, δήλωσε στο CNN πως ο Ίστλαντ παρέμεινε «ένας αληθινός ήρωας μέχρι το τέλος».

«Ο Ίστλαντ έχασε τραγικά τη ζωή του ενώ προσπαθούσε με θάρρος να σώσει αρκετά μικρά παιδιά», είπε ο Τζούνκε.

Ο Ίστλαντ και η σύζυγός του Τουίτι Ίστλαντ είναι η τρίτη γενιά που διαχειρίζεται την κατασκήνωση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους. Βρίσκονται στην κατασκήνωση από το 1974.

Οι γονείς τουλάχιστον τεσσάρων κατασκηνωτριών έχουν επιβεβαιώσει τους θανάτους των παιδιών τους. Η μητέρα της αγνοούμενης κατασκηνώτριας της Camp Mystic, Τζέινεϊ Χαντ, 9 ετών, είπε στο CNN σε μήνυμά της το Σάββατο το πρωί ότι η κόρη της είχε πεθάνει.

Οι οικογένειες των Σάρα Μαρς, Λάιλα Μπόνερ και Ρενέ Σμάιστραλα επίσης ενημέρωσαν το CNN ότι οι κόρες τους πέθαναν κατά τις πλημμύρες. Σε ανάρτηση στο Facebook, η γερουσιαστής των ΗΠΑ από την Αλαμπάμα, Κέιτι Μπριτ, δήλωσε ότι εκείνη και ο σύζυγός της είναι «συντετριμμένοι από την απώλεια της Σάρα Μαρς, και κρατάμε την οικογένειά της στις σκέψεις και τις προσευχές μας σε αυτή τη φρικτή στιγμή.»

Η οικογένεια της Μπόνερ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το 9χρονο κορίτσι είναι νεκρό.

«Μέσα στον ανείπωτο πόνο μας ζητάμε ιδιωτικότητα και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση. «Πονάμε μαζί με όλους όσους την αγάπησαν και προσευχόμαστε ασταμάτητα να γλιτώσουν άλλοι από αυτή την τραγική απώλεια.»

Ο θείος της 8χρονης Σμάιστραλα περιέγραψε τον θάνατό της ως «πραγματικά συνταρακτικό.»

Άλλα μέλη οικογενειών δήλωσαν στο CNN ότι εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τα αγνοούμενα παιδιά τους.

Η Νατάλι Λάντρι είπε ότι η «γενναία και γλυκιά» 9χρονη κόρη της, Λέινι, εξακολουθεί να αγνοείται.

Η Έλεν Τοράνζο, της οποίας η 10χρονη κόρη, Γκρέτα Τοράνζο, αγνοείται, είπε στο CNN ότι η κόρη της είναι «ένα καταπληκτικό κορίτσι». Η Γκρέτα είναι «πολύ έξυπνη, γλυκιά και καλή στο τένις», είπε.

Ο αδελφός μιας αγνοούμενης κατασκηνώτριας, της Μπλέικλι ΜακΚρόρι, δήλωσε στο CNN ότι η αδελφή του «αγαπιέται πολύ από όλους γύρω της». Η οικογένεια έχασε επίσης τον πατέρα τους τον Μάρτιο, πρόσθεσε.

«Απλώς ελπίζω να γυρίσει στο σπίτι της ασφαλής», είπε ο ΜακΚρόρι. «Η οικογένειά μας περνάει πολλά.»

Η κατασκήνωση βρίσκεται στον ποταμό Guadalupe, όπου η έντονη βροχόπτωση ανέβασε τη στάθμη σε δύο από τα παρακλάδια του ποταμού, δήλωσε ο δημοτικός διαχειριστής της πόλης, Ράις σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Οι καταιγίδες αργά την Πέμπτη μέχρι την Παρασκευή «έριξαν περισσότερη βροχή από ό,τι είχε προβλεφθεί και στα δύο αυτά παρακλάδια», είπε, περιγράφοντας πώς ο ποταμός ανέβηκε από τα 7 πόδια στα 29 πόδια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν στον ποταμό Guadalupe, και εκεί είδαμε αυτές τις πολύ γρήγορες και απότομες πλημμύρες», είπε ο Ράις.

Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν συναγερμοί για πλημμύρες σε όλες τις περιοχές κατά μήκος του ποταμού. Οι συναγερμοί βρίσκονται συνήθως «περισσότερο προς τα κάτω στον ποταμό», σε μέρη όπως το Κόμφορτ, που βρίσκεται περίπου 15 μίλια νοτιοανατολικά του Κέρβιλ.

Ένα συνεργείο του CNN παρατήρησε μέρος της καταστροφής στον τόπο, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Δέντρα και υλικά κατασκευής ήταν σκορπισμένα στο χώρο, και οι στέγες ορισμένων κτηρίων φάνηκαν να έχουν υποστεί ζημιές.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, περίπου 107 φύλακες άγριας ζωής και μια αεροπορική ομάδα προσπάθησαν να προσεγγίσουν την Camp Mystic, σύμφωνα με αξιωματούχους. Λίγο μετά το μεσημέρι κατάφεραν να εισέλθουν στην κατασκήνωση και να ξεκινήσουν τις διασώσεις παιδιών.

Ένας Αμερικανός βουλευτής δήλωσε ότι οι δύο κόρες του ήταν μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν από την κατασκήνωση. Ο εκπρόσωπος του Τέξας, Όγκουστ Πφλούγκερ, ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο X το Σάββατο ότι εκείνος και η σύζυγός του «είναι πλέον ξανά μαζί με τις κόρες τους».

«Η τελευταία μέρα έφερε ανείπωτο πόνο σε πολλές οικογένειες και πενθούμε μαζί τους, ενώ ταυτόχρονα ελπίζουμε για τους επιζώντες», έγραψε ο Πφλούγκερ.

