Ένας Επαμεινώνδας για τις ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ θέλει να διαλύσει Τραμπ και δικομματισμό με στρατηγική Λεύκτρων – Μπορεί;

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη καταγγέλει μία ανίερη, τεχνοκρατική συμμαχία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, που – κατά τον ίδιο – καταστρέφει τη χώρα με σπατάλες και διαπλοκή.

Η αφορμή ήταν η υπερψήφιση του δημοσιονομικού νομοσχεδίου 3,3 τρισ. δολαρίων, το οποίο ο Μασκ χαρακτήρισε «βδέλυγμα» και «προϊόν διαφθοράς». Άλλοτε δεξί χέρι του Τραμπ, σήμερα εξελίσσεται στον μεγαλύτερο επικριτή του.

Η ίδρυση κόμματος και το tweet του με αναφορά στον Επαμεινώνδα φανερώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πού είναι διατεθειμένος να φτάσει, είναι αποκαλυπτικά της ιδιοσυγκρασίας και αυτού που άλλοι χαρακτηρίζουν όραμα και άλλοι μεγαλομανία.

The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra:

Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield.

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025