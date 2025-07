Τέξας σε εφιάλτη δίχως τέλος: 51 νεκροί – Αγωνιώδεις έρευνες για 27 παιδιά και φόβοι για νέες πλημμύρες

Οι Αρχές έχουν ήδη διασώσει περισσότερους από 850 ανθρώπους, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της κομητείας Κερ (Kerr County), όπου καταγράφονται οι περισσότερες απώλειες.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας, Λάρι Λέιθα, «η δουλειά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθεί και ο τελευταίος αγνοούμενος».

Η αγωνία κορυφώνεται για 27 παιδιά που αγνοούνται από την κατασκήνωση Camp Mystic, μια χριστιανική κατασκήνωση κοριτσιών στις όχθες του ποταμού, ο οποίος φούσκωσε σχεδόν κατά 8 μέτρα μέσα παραμονή της 4ης Ιουλίου.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, επισκέφθηκε το σημείο και περιέγραψε την εικόνα ως «σοκαριστική».

«Το νερό έφτανε στις στέγες των ξύλινων καλυβών», δήλωσε. Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε κάθε κορίτσι που βρισκόταν σε αυτές τις καλύβες» και κήρυξε την Κυριακή 6 Ιουλίου ως «ημέρα προσευχής» για τις πληγείσες κοινότητες.

Declared this Sunday, July 6th, as a Day of Prayer in Texas in response to the floods in the Hill Country.

I invite Texans to join me in prayer for the communities affected by this disaster. pic.twitter.com/vHWt1CQPzW

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 6, 2025