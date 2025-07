Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των διασωστών για τον εντοπισμό πάνω από 20 ανήλικων κοριτσιών από την Camp Mystic, μια χριστιανική θερινή κατασκήνωση στην κομητεία Κερρ.

Όπως διευκρίνισε ο αντικυβερνήτης του Τέξας Νταν Πάτρικ, το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ζωή τους είναι σε κίνδυνο.

Το ύψος στον ποταμό Γουαδελόπε ανέβηκε κατά 26 πόδια (περίπου 8 μέτρα) μέσα σε μόλις 45 λεπτά, παρασύροντας τροχόσπιτα, οχήματα και κατασκηνώσεις. Η στάθμη έφτασε στη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή.

Ο διευθυντής της πόλης Κερβίλ, Ντάλτον Ράις, εξήγησε ότι η πλημμύρα οφείλεται στη συγχώνευση δύο παραποτάμων που δέχτηκαν πολύ μεγαλύτερο όγκο βροχής από τον προβλεπόμενο. Στην περιοχή Χαντ, κοντά στο σημείο, έπεσαν 16,5 εκατοστά βροχής μέσα σε τρεις ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε φαινόμενο, το οποίο καταγράφεται μια φορά στα 100 χρόνια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται όλο το 24ωρο, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Περίπου 237 άνθρωποι έχουν διασωθεί ή απομακρυνθεί, πολλοί εξ αυτών με ελικόπτερα.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει περισσότερους από 200 διασώστες, ελικόπτερα, drones, βάρκες και ομάδες έρευνας σε εδάφη που έχουν καταστεί δυσπρόσιτα, καθώς οι δρόμοι έχουν διαλυθεί και η τηλεφωνική επικοινωνία είναι διακεκομμένη.

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Τζέιν Ράγκσντεϊλ, διευθύντριας και συνιδιοκτήτριας της παρακείμενης κατασκήνωσης Heart O’ the Hills, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Η κατασκήνωση δεν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, ωστόσο αρκετοί παρευρίσκονταν στο χώρο.

Η Μελάνια Τραμπ, σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε τη στήριξή της στις οικογένειες των παιδιών που αγνοούνται: «Η καρδιά μου είναι με τους γονείς στο Τέξας αυτές τις δύσκολες ώρες», ανέφερε.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.

Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6

— ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025