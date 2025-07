Ουκρανία: Επίθεση στην έδρα μαχητικών αεροσκαφών σε ρωσική αεροπορική βάση

Η εγκατάσταση στη νοτιοδυτική Ρωσία είναι η έδρα των μαχητικών αεροσκαφών Su-34, Su-35S και Su-30SM του ρωσικού στρατού, δήλωσε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο στην πλατφόρμα X το Σάββατο. Η επίθεση έρχεται μια ημέρα αφότου η Ουκρανία δέχθηκε τη μεγαλύτερη ρωσική αεροπορική επίθεση του πολέμου μέχρι σήμερα.

On 5 July, units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other components of the Defence Forces, struck the Borysoglebsk airfield in Voronezh oblast as part of efforts to reduce the enemy’s capabilities to conduct air strikes. pic.twitter.com/UZxC1NXiDC

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 5, 2025