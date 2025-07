Απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της Μελβούρνης με 20 άτομα μέσα – Αναζητείται ο δράστης

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση ABC, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα), όταν ένας άγνωστος άνδρας έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο της εβραϊκής συναγωγής και πυροδότησε φωτιά. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως μέσω εξόδου κινδύνου.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, με τις ζημιές να περιορίζονται στην είσοδο του κτιρίου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

NOW: Synagogue Worshippers Flee Fiery Attack

Melbourne Jews Escape Arson Attempt Alive

As flames engulfed the front doors of East Melbourne Synagogue during Shabbat dinner, ~20 Jews, including children, fled for their lives. The attacker vanished into the night.

— Shirion Collective (@ShirionOrg) July 4, 2025