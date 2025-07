Οργισμένοι οι Δημοκρατικοί μετά την ψήφιση του «μεγάλου και ωραίου» νομοσχεδίου του Τραμπ

Μεγάλη οργή επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Στελέχη του αμερικανικού κόμματος εκφράζουν σφοδρές επικρίσεις, πράγμα που δείχνει πως το ζήτημα του «μεγάλου και ωραίου» νομοσχεδίου πιθανώς θα χρησιμοποιηθεί εναντίων των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ηγετικές προσωπικότητες των Δημοκρατικών προχώρησαν σε μία σειρά δηλώσεων μετά την ψήφιση του πολυσυζητημένου νομοσχεδίου για τα δημοσιονομικά την Πέμπτη, δείχνοντας την οργή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους κόλπους του κόμματος.

«Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έστειλαν ένα μήνυμα στην Αμερική: αν δεν είσαι δισεκατομμυριούχος, δεν μας νοιάζει καθόλου για σένα», δήλωσε ο Κεν Μάρτιν, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

«Ενώ το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα συνεχίζει να εισπράττει τις επιταγές των δισεκατομμυριούχων δωρητών του, οι ψηφοφόροι τους θα πεινάσουν, θα χάσουν κρίσιμη ιατρική περίθαλψη, θα χάσουν τις δουλειές τους – και ναι, κάποιοι θα πεθάνουν εξαιτίας αυτού του νομοσχεδίου. Οι Δημοκρατικοί κινητοποιούνται και θα αγωνιστούν ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για ένα από τα χειρότερα νομοσχέδια στην ιστορία του έθνους μας.»

Η οριακή ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή την Πέμπτη, με σύσσωμη την ομάδα των Δημοκρατικών να το καταψηφίζει και με μόνο δύο αρνητικές ψήφους από Ρεπουμπλικάνους – τον Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και τον Μπράιαν Φιτζπάτρικ από την Πενσυλβάνια – «δεν είναι φυσιολογική», έγραψε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.

Η Οκάσιο-Κορτέζ ανέδειξε τις αντιφάσεις του νομοσχεδίου, τις οποίες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι Δημοκρατικοί στην προεκλογική τους εκστρατεία τα επόμενα δύο χρόνια, αντιπαραβάλλοντας τις δαπάνες για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής με την απώλεια κοινωνικών παροχών για τους εργαζόμενους. Σημείωσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν για μόνιμες φοροαπαλλαγές προς τους δισεκατομμυριούχους, ενώ άφησαν να λήξει σε τρία χρόνια η φοροαπαλλαγή για φιλοδωρήματα εργαζομένων που κερδίζουν λιγότερα από 25.000 δολάρια το χρόνο.

AOC: They’re giving people crumbs and they are taking away the whole loaf. — Acyn (@acyn.bsky.social) 2025-07-03T20:42:19.586Z

Επίσης ανέφερε ότι οι περικοπές στην επέκταση του Medicaid θα αποκλείσουν τους εργαζομένους που βασίζονται σε φιλοδωρήματα από την επιλεξιμότητα στο Medicaid και θα αφαιρέσουν τις επιδοτήσεις για ασφάλιση μέσω του Affordable Care Act, ενώ θα μειώσουν και τα επιδόματα διατροφής SNAP.

«Δεν νομίζω ότι κανείς είναι προετοιμασμένος για αυτό που μόλις έκαναν με την ICE», έγραψε η Οκάσιο-Κορτέζ στην πλατφόρμα Bluesky. «Δεν πρόκειται για μια απλή αύξηση προϋπολογισμού. Είναι μια έκρηξη – η ICE γίνεται μεγαλύτερη από το FBI, το Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ, την DEA και άλλες υπηρεσίες μαζί. Ετοιμάζονται να κάνουν ό,τι συμβαίνει τώρα να μοιάζει με παιδικό παιχνίδι. Και άνθρωποι εξαφανίζονται».

I don’t think anyone is prepared for what they just did w/ ICE.This is not a simple budget increase. It is an explosion – making ICE bigger than the FBI, US Bureau of Prisons, DEA,& others combined.It is setting up to make what’s happening now look like child’s play. And people are disappearing. — Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc.bsky.social) 2025-07-03T18:58:41.345Z

Πολλοί επικριτές αναφέρθηκαν σε χαρακτηριστικά σχόλια Ρεπουμπλικάνων πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, που δείχνουν αδιαφορία για τις ανησυχίες των ψηφοφόρων τους.

Ο γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ, σύμφωνα με το Punchbowl News, φέρεται να είπε σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση: «Ξέρω ότι πολλοί από εμάς ακούμε από τον κόσμο για το Medicaid. Αλλά θα το ξεπεράσουν».

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Τζόνι Έρνστ, από την Αϊόβα, σε εκδήλωση πολιτών τον Μάιο στο Πάρκερσμπουργκ – κατά την οποία το κοινό υπήρξε έντονα επικριτικό – απάντησε σε φωνή από το ακροατήριο που φώναξε ότι «οι άνθρωποι θα πεθάνουν χωρίς ασφάλιση» λέγοντας: «Οι άνθρωποι δεν είναι… ε, όλοι θα πεθάνουμε» – μια απάντηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

One month ago, Joni Ernst told Iowans “We’ll, we’re all going to die. Tonight, she is voting to close rural hospitals, rip health care away from working folks, and pile up new debt – all to extend tax breaks to the wealthy and special interests. It’s time for change.#IASen pic.twitter.com/1j2tn8CvIu — Iowa Democrats (@iowademocrats) July 1, 2025

Οι περικοπές στο Medicaid αποτελούν βασικό σημείο της δημοκρατικής αντίδρασης στο νομοσχέδιο.

Η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «αηδιαστικό» και «πράξη βίας εναντίον των κοινοτήτων μας».

Είπε: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα έπρεπε να ντρέπονται που λένε ‘Απλά ξεπεράστε το’ επειδή ‘Όλοι θα πεθάνουμε’. Είναι υπεύθυνοι για τους 50.000 ανθρώπους που θα πεθάνουν άδικα κάθε χρόνο λόγω αυτού του φονικού προϋπολογισμού».

«Δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιήσουμε αυτό. Είναι μια σκοτεινή μέρα για τη χώρα μας», έγραψε ο γερουσιαστής Ράφαελ Γουόρνοκ.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Ουάσινγκτον αποφάσισαν να πουλήσουν τους εργαζόμενους ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια θα χάσουν την υγειονομική τους περίθαλψη και πολλοί άλλοι θα δουν τα ασφάλιστρά τους να αυξάνονται. Νοσοκομεία και γηροκομεία στις αγροτικές περιοχές της Τζόρτζια θα κλείσουν. Παιδιά θα πεινάσουν για να δοθούν κι άλλες φοροαπαλλαγές στους δισεκατομμυριούχους».

My statement on the passage of the Republican budget. pic.twitter.com/RVUzTUAq4x — Senator Reverend Raphael Warnock (@SenatorWarnock) July 3, 2025

Ωστόσο, υποστηρικτές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και από την αριστερά και από τη δεξιά εξέφρασαν αντιρρήσεις για τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού στο ήδη τεράστιο δημόσιο χρέος.

«Σε μια μαζική δημοσιονομική υποχώρηση, το Κογκρέσο ενέκρινε το πιο ακριβό, ανέντιμο και ανεύθυνο νομοσχέδιο συμφιλίωσης προϋπολογισμού που έχει υπάρξει ποτέ – και αυτό συμβαίνει εν μέσω μιας ήδη ανησυχητικής δημοσιονομικής κατάστασης», έγραψε η Μάγια Μακιούνεας, πρόεδρος της οργάνωσης Committee for a Responsible Federal Budget.

«Ποτέ άλλοτε δεν έχει περάσει νομοθεσία με τόσο μεγάλη αδιαφορία για τις οικονομικές προοπτικές, τη διαδικασία του προϋπολογισμού και τις επιπτώσεις που θα έχει στην ευημερία της χώρας και των μελλοντικών γενεών».

«Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής μόλις ψήφισαν – ξανά – για να αυξήσουν το κόστος, να καταργήσουν την υγειονομική περίθαλψη και να ανταμείψουν την ελίτ με φοροαπαλλαγές», έγραψε το House Majority PAC, ένα δημοκρατικό ταμείο πολιτικής δράσης.

«Είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν πορεία, αλλά αντ’ αυτού διπλασίασαν αυτό το βαθιά αντιδημοφιλές, τοξικό σχέδιο. Δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν όταν οι ψηφοφόροι τούς στείλουν σπίτι και δώσουν τη Βουλή στους Δημοκρατικούς το 2026».

«Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο για τον λαό», έγραψε η Δημοκρατική Τζάσμιν Κρόκετ από το Τέξας. «Το ψήφισαν για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ, να προστατεύσουν τους ισχυρούς και να προωθήσουν την σκληρότητα μεταμφιεσμένη ως πολιτική».

In my mind, people had been offered cushy jobs at some of the corporations that are winning BIG in this bill… to read that they sold out their constituents & our country for DJT swag is simply pitiful! Nothing shoulda taken priority over the oath that we swore, but WHAT IN THE… pic.twitter.com/pqQYf3dc7U — Jasmine Crockett (@JasmineForUS) July 3, 2025

Πηγή: Guardian