Σχόλιο Μπάιντεν για την υπερψήφιση του «μεγάλου και ωραίου» νομοσχεδίου του Τραμπ

«Ο προϋπολογισμός των Ρεπουμπλικανών δεν είναι μόνο απερίσκεπτος — είναι σκληρός», αναφέρει.

«Περικόπτει το Medicaid και στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια Αμερικανούς. Κλείνει αγροτικά νοσοκομεία και μειώνει τη διατροφική βοήθεια για τους βετεράνους και τους ηλικιωμένους. Αυξάνει τους λογαριασμούς ενέργειας. Και θα μπορούσε να προκαλέσει βαθιές περικοπές στο Medicare ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά για να δοθεί μια τεράστια φοροαπαλλαγή στους δισεκατομμυριούχους.»

«Οι εργαζόμενοι αξίζουν κάτι καλύτερο», καταλήγει.

The Republican budget bill is not only reckless — it’s cruel. It slashes Medicaid and takes away health care from millions of Americans. It closes rural hospitals and cuts food assistance for our veterans and seniors. It jacks up energy bills. And it could trigger deep cuts to…

— Joe Biden (@JoeBiden) July 3, 2025