Συρία: «Λάθος» ή ηθελημένη η καταστροφή του αγάλματος των Μαρτύρων; Το βίντεο

Στις εικόνες που μαγνητοσκοπήθηκαν τη νύχτα, αναρτήθηκαν και μεταδόθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο, διακρίνεται ένας γερανός να τραβάει με ένα μεταλλικό καλώδιο το «άγαλμα των Μαρτύρων», οι οποίοι απεικονίζονται χωρίς ένδυμα, πριν το πάνω μέρος του σπάσει και καταρρεύσει στο έδαφος.

Στην πλατφόρμα Χ, η ακτιβίστρια από τη Συρία Νισάν Μπαμπελί κατήγγειλε ενέργεια «βανδαλισμού και κατάφωρης προσβολής στη μνήμη και στην ταυτότητα της πόλης, μια προσβολή στις επιθυμίες των κατοίκων της, που είχαν αρνηθεί επανειλημμένα κάθε μετακίνηση ή αλλαγή του αγάλματος».

Outrage in Syria after authorities destroyed a statue on the Saadallah al-Jabiri square in Aleppo.

Authorities stated they meant to simply move the statue to a safe location so renovation of the square could begin. But fundamentalists have long complained they consider the… pic.twitter.com/yPHWDb7rgW

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 3, 2025