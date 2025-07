Λίβανος: Ένας νεκρός από επίθεση ισραηλινού drone σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Βηρυτό

Σύμφωνα με το Ani, το drone έπληξε το όχημα στον αυτοκινητόδρομο Χαλντέ που οδηγεί στην πρωτεύουσα.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εξόντωσε έναν τρομοκράτη που ήταν υπεύθυνος για λαθρεμπόριο όπλων και προετοίμαζε επιθέσεις» για λογαριασμό της Δύναμης Κοντς του Ιράν.

BREAKING | Israel has bombed a vehicle on a crowded highway just 8 miles south of Beirut, Lebanon.

The attack is part of near-daily Israeli strikes on Lebanon despite a ceasefire with Hezbollah in place since November. The Israeli military said it targeted a figure involved in… pic.twitter.com/tfrytDr3WI

— Drop Site (@DropSiteNews) July 3, 2025