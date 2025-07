Αραγτσί: Το Ιράν παραμένει προσηλωμένο στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

«Η συνεργασία μας με τον ΔΟΑΕ θα διοχετευθεί μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν για προφανείς λόγους ασφάλειας», προσθέτει ο Αραγτσί.

Fake news. Iran remains committed to the NPT and its Safeguards Agreement. In accordance with the new legislation by Majlis, sparked by the unlawful attacks against our nuclear facilities by Israel and the U.S., our cooperation with @iaeaorg will be channeled through Iran’s… https://t.co/i1995s6Z6m

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 3, 2025