Βρετανία: Τα υπουργικά δάκρυα που τρόμαξαν τις αγορές, η καταβύθιση του Στάρμερ και ο εφιάλτης Φάρατζ

Ήταν η πιο αποκαλυπτική στιγμή μιας εβδομάδας που ξεγύμνωσε τη δυσλειτουργική ισορροπία ανάμεσα στο πολιτικό σχέδιο των Εργατικών και τη σκληρή πραγματικότητα μιας βρετανικής οικονομίας που ασφυκτιά.

Την Τετάρτη, η Ριβς λύγισε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, με τους επενδυτές να πανικοβάλλονται στη σκέψη ότι μπορεί να αποχωρήσει και να πάρει μαζί της τους αυστηρούς «δημοσιονομικούς κανόνες» που έχουν συγκρατήσει τα ελλείμματα.

Rachel Reeves in tears at PMQs after ‘altercations with Starmer and Speaker’ https://t.co/7F52dhb6Jl

