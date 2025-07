Σικάγο: 3 νεκροί και 16 τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από κλαμπ

Κατά το CBS News, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλά άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Αξιωματούχος της πόλης δήλωσε ότι 19 άτομα δέχθηκαν πυρά, τρία από τα οποία έχασαν τη ζωή τους.

Mass shooting in Downtown Chicago, Illinois: Up to 12 people shot at 311 W Chicago Ave.

CPR underway for multiple victims as local hospital declares mass casualty emergency.

Incident occurred at a nightclub, with reports of at least one fatality. Police investigating, no… pic.twitter.com/lUKDAQ6MR6

