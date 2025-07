Ουκρανία: Το Κίεβο προτίθεται «να αγοράσει ή να νοικιάσει» αντιαεροπορικά συστήματα

«Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ είναι σε διαδικασία να διευκρινίσουν όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη χορήγηση αμυντικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων και εξαρτημάτων της αντιαεροπορικής άμυνας», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να αγοράσει ή να νοικιάσει» αμυντικά αντιαεροπορικά συστήματα ώστε να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, βομβών και πυραύλων που εκτοξεύει η Ρωσία εναντίον του ουκρανικού εδάφους.

In June 2025, Russia launched over 330 missiles, including nearly 80 ballistic missiles, at Ukraine’s peaceful cities and communities, as well as over 5,000 combat drones and 5,000 gliding bombs.

This massive scale of terror demonstrates Russia’s blatant rejection of US-led…

