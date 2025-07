Φούρνος η Γερμανία: Ετοιμάζεται να σπάσει το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας

Πάνω από 40 περιφέρειες οδηγήθηκαν σε περιορισμένη χρήση νερού, ενώ δεκάδες δήμους κάλεσαν τους πολίτες τους να εξοικονομήσουν νερό.

Στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου ξέσπασαν δύο δασικές πυρκαγιές την Τρίτη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών,

Πρόσφατα ειδικοί προειδοποίησαν ότι η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τα ακραία κύματα καύσωνα, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά, προειδοποιούν επιστήμονες της γηριατρικής και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων. Την ίδια ώρα οι οικονομολόγοι επισημαίνουν το κόστος των υψηλών θερμοκρασιών για την οικονομία και οι εκπαιδευτικοί ζητούν κλιματισμό στα σχολεία.

Magnitude of current heatwave is incredible!

The forecast for tuesday shows an unprecedented area with temp. > 40°C

Never before has it been so hot over such a large area (and so early!)

The vertigo of having to live like this for the rest of your life

Data @meteofrance pic.twitter.com/IA1KPjOq38

— Melaine Le Roy (@subfossilguy) June 28, 2025