Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στη 1.57 μ.μ., εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα βόρεια της Προύσας.

Eyewitnesses reported shaking in #Turkey 2 min ago (local time 13:57:51)⚠

More info soon! pic.twitter.com/0SX0VmvxaV

— EMSC (@LastQuake) July 2, 2025