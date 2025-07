Ξαφνικοί έπαινοι Μασκ σε Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πυρά

Σε ανάρτησή του, ο Μασκ ανέφερε ότι ο Τραμπ πρέπει να πιστωθεί πως «έχει επιλύσει με επιτυχία αρκετές σοβαρές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο».

Μάλιστα, ο Μασκ αναδημοσιεύει ανάρτηση του Τραμπ, μέσω της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για μια εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2025