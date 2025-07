Ο Μαντάνι στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ιθαγένειάς του

Η Κάρολιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, φάνηκε να ανοίγει τον δρόμο για μια έρευνα σχετικά με το καθεστώς του Μαμντάνι, αφού ο Άντι Ογκλς, ένας δεξιός Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τενεσί, ζήτησε να του αφαιρεθεί η υπηκοότητα με το σκεπτικό ότι μπορεί να έχει αποκρύψει την υποστήριξή του στην «τρομοκρατία» κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Ο 33χρονος Μαμντάνι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς, έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2018 και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον – καθώς και διχογνωμία – στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω της έντονης υποστήριξής του για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Η διαμάχη γύρω από το καθεστώς μετανάστευσής του έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα ισλαμοφοβικών επιθέσεων κατά της μουσουλμανικής του πίστης, μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, όπου τερμάτισε πρώτος ανάμεσα σε υποψηφίους όπως ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και εκλεκτός του Δημοκρατικού κατεστημένου.

Αυτό συμβαίνει επίσης μετά την εντολή της κυβέρνησης Τραμπ προς τους εισαγγελείς να δώσουν προτεραιότητα στην αφαίρεση της υπηκοότητας από πολιτογραφημένους Αμερικανούς που έχουν διαπράξει συγκεκριμένα εγκλήματα. Ένα υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης καθοδηγεί τους νομικούς να κινήσουν διαδικασίες εναντίον πολιτογραφημένων πολιτών που υπάρχουν υποψίες ότι απέκτησαν την υπηκοότητα «παράνομα» ή μέσω «απόκρυψης ουσιώδους πληροφορίας ή εκ προθέσεως ψευδούς δήλωσης».

Ο Όγκλς έγραψε στην Παμ Μπόντι, τη γενική εισαγγελέα, ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα για τον Μαμντάνι μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη δημαρχία, με την αιτιολογία ότι «ενδέχεται να απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα μέσω εσκεμμένης παραπλάνησης ή απόκρυψης υλικής υποστήριξης της τρομοκρατίας».

Ως αποδεικτικό στοιχείο, επικαλέστηκε ένα ραπ τραγούδι του Μαμντάνι, με τίτλο «Μy love to the Holy Land five», στο οποίο αποκαλούσε τα μέλη ενός ιδρύματος που καταδικάστηκε για υποστήριξη της Χαμάς «δικά μου παιδιά». Αναφέρθηκε επίσης στην άρνηση του Mamdani να αποκηρύξει προηγούμενες εκκλήσεις για παγκοσμιοποίηση της ιντιφάντα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ογκλς έγραψε:

«Ο Ζόχραν – “ο μικρός Μοχάμεντ” – Μαμντάνι είναι ένας αντισημίτης, σοσιαλιστής, κομμουνιστής που θα καταστρέψει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης. Πρέπει να απελαθεί.»

If you love communist socialism or are a Islamist terrorist sympathizer, you should probably go back to the Third World because that’s the only place your values… https://t.co/azZKERIDVU

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κάλεσμα του Ογκλς, η Λέβιτ απάντησε:

«Δεν έχω δει αυτές τις καταγγελίες, αλλά αν ισχύουν, είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να ερευνηθεί.»

Doocy: “Should Zohran be subject to investigation due to lying about support of terrorism?”

Leavitt: “Surely, if those claims are true, it should be investigated.”

If this communist, antisemitic, jihadist loves the third world so much, to the point he would lie about it to… pic.twitter.com/CoeLbpf1ib

— Rep. Andy Ogles (@RepOgles) June 30, 2025